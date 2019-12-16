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      В Украину не пустили еще одного российского пропагандиста

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      Журналист НТВ Алексей Чеботарев

      Журналисту российского пропагандистского телеканала НТВ Алексею Чеботарьову отказали во въезде в Украину.

      Как сообщает сам вещатель на своем официальном сайте, причиной отказа стало то, что пропагандист не смог подтвердить цель своего визита.

      Обратите внимание! Российские пропагандисты приехали в Киев: реакция СБУ и пограничников

      Журналисты 24 канала пытаются связаться с Госпогранслужбой по Чеботареву. Сейчас в ведомстве эту информацию не комментируют.

      Третья запрет въезда пропагандисту НТВ за неделю

      Заметим, что на прошлой неделе это уже третий случай, когда журналистов НТВ не пускают в Украину. Так, 13 декабря не смог пройти паспортный контроль в "Борисполе" Сергей Савин. По словам пропагандиста, в Украине его интересовало "расследование убийства Павла Шеремета, предстоящая активизация газовых переговоров и обещанный президентом Зеленским обмен пленными".

      Заметим, что Савин находится в базе "Миротворца". Кроме того, помощник председателя Государственной пограничной службы Украины и в то же время пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко отметил, что Савин незаконно посещал украинские территории, которые являются временно оккупированными.

      Комментарий Савина о недопуске на территорию Украины: видео

      А уже 14 декабря через украинскую границу не пустили Александру Тонких. В Госпогранслужбе говорят, что она незаконно посещала оккупированный Крым, поэтому не сможет въезжать на территорию Украины в течение трех лет.

      На НТВ же убеждают, все началось после того, как их журналистка сообщила таможенникам в аэропорту "Борисполь", что она является корреспондентом НТВ. А после серии вопросов о том, что она собирается освещать, журналистке сказали, что в Киев ее не пустят.

      Комментарий Тонких относительно недопуска на территорию Украины

      В то же время на канале подчеркивают, все непропуски российских журналистов начались после того, как украинский президент Владимир Зеленский предложил российским СМИ приезжать в Киев, чтобы лично наблюдать за процессами, которые происходят в Украине.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России СМИ Журналисты Украина – Россия Госпогранслужба Российская пропаганда
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