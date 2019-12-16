До України не пустили ще одного російського пропагандиста

Журналісту російського пропагандистського телеканалу НТВ Олексію Чеботарьову відмовили у в’їзді до України.

Як повідомляє сам мовник на своєму офіційному сайті, причиною відмови стало те, що пропагандист не зміг підтвердити мету свого візиту.

Зверніть увагу! Російські пропагандисти приїхали в Київ: реакція СБУ та прикордонників

Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з Держприкордонною службою щодо Чеботарьова. Наразі у відомстві цю інформацію не коментують.

Третя заборона в'їзду пропагандисту НТВ за тиждень

Зауважимо, що упродовж минулого тижня це вже третій випадок, коли журналістів НТВ не пускають в Україну. Так, 13 грудня не зміг пройти паспортний контроль у "Борисполі" Сергій Савін. За словами пропагандиста, в Україні його цікавило "розслідування вбивства Павла Шеремета, майбутня активізація газових переговорів і обіцяний президентом Зеленським обмін полоненими".

Зауважимо, що Савін перебуває у базі "Миротворця". Крім того, помічник голови Державної прикордонної служби України та водночас прессекретар відомства Андрій Демченко зазначив, що Савін незаконно відвідував українські території, які є тимчасово окупованими.

Коментар Савіна щодо недопуску на територію України: відео

А вже 14 грудня через український кордон не пустили Олександру Тонкіх. У Держприкордонслужбі кажуть, що вона незаконно відвідувала окупований Крим, тому не зможе в’їжджати на територію України протягом трьох років.

На НТВ ж переконують, все почалося після того, як їхня журналістка повідомила митникам в аеропорту "Бориспіль", що вона є кореспондентом НТВ. А після серії питань про те, що вона збирається висвітлювати, журналістці сказали, що до Києва її не пустять.

Коментар Тонкіх щодо недопуску на територію України

Водночас на каналі підкреслюють, всі непропуски російських журналістів почалися після того, як український президент Володимир Зеленський запропонував російським ЗМІ приїжджати до Києва, щоб особисто спостерігати за процесами, які відбуваються в Україні.

Деьальніше! Спроба №2: Соловйов знову відповів Зеленському через взуття Brioni – фото