Пропагандистам "Звезды" заборонили в'їзд в Україну і вони вже покинули країну

Російським пропагандистам-членам знімальної групи телеканалу Міноборони "Звезда", що в'їхали в Україну 12 грудня, заборонили в'їзд на 3 роки. Вони вже покинули територію України.

"Знімальній групі телеканалу "Звезда" заборонений в'їзд на 3 роки за здійснення професійної діяльності для телеканалу, який перебуває у списку санкцій", – сказала в коментарі агентству Інтерфакс-Україна речниця СБУ Олена Гітлянська.

Читайте також: До України не пустили ще одного російського пропагандиста

За її словами, знімальна група "Звезды" вже покинула територію України.

При цьому речниця СБУ додала, що працівники телеканалу в'їхали в Україну як звичайні громадяни, які не акредитувались для роботи журналістами.

Що відомо про візит журналістів "Звезды" до Києва

12 грудня російський телеканал "Звезда" опублікував інформацію про те, що його знімальна група безперешкодно прибула до Києва в "робочих цілях". Пропагандисти телеканалу вільно розгулювали Майданом Незалежності в Києві.

Російські журналісти заявили, що начебто відгукнулися на пропозицію президент Володимира Зеленського приїхати до Києва. Запрошенням вважають слова президента, сказані в Парижі й адресовані пропагандистові Володимирові Соловйову.