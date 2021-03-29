Российская телеведущая Екатерина Стриженова упала в прямом эфире на прокремлевском "Первом канале". Инцидент произошел 29 марта, когда в программе "Время покажет" обсуждали Голодомор в Советском Союзе.

Стриженова упала с подиума перед тем, как на канале должна была начаться реклама. Информация об этом появилась впоследствии в ряде российских СМИ.

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На видео заметно, как ведущая сделала шаг назад именно в момент, когда начала звучать музыкальная заставка к программе.

Впоследствии Екатерина Стриженова уже не вернулась в эфир на "Первом канале". Ее соведущий Руслан Осташко сообщил, что женщина травмировала руку.

Ей оказывают медицинскую помощь. Катя, держись, мы с тобой,

– отметил он.

Телеграм-канал Mash сообщил, что Стриженова сломала руку. Сейчас сама она не прокомментировала этот инцидент.

Пропагандистка Стриженова травмировалась во время эфира: видео

О чем говорили в программе

Одной из тем программы "Время покажет" за 29 марта были события Голодомора в 1932 – 1933 годах. Телеведущие и приглашенные "эксперты" обсуждали и то, в частности, как украинская власть трактует эти события.

В программе показали сюжет, в котором вспомнили встречу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Папой Франциском. Пропагандисты показали, как глава Кабмина подарил ему фигурку девочки из Национального музея "Мемориал жертв Голодомора".

Обсуждения Голодомора должны быть в украинской политике, но для чего такие подарки дарить на встрече с Папой Римским?,

– заявил ведущий.

Латвийский актер Андрис Лиелайс заявил, что Россия должна признать это преступление, которое совершила против украинского народа.

Зато один из приглашенных "экспертов" назвал политику Украины касательно Голодомора "цинизмом". И подчеркнул, что Папу Римского специально в это ввязывают.