Російська телеведуча Катерина Стриженова впала в прямому ефірі на прокремлівському "Первом канале". Інцидент трапився 29 березня, коли у програмі "Время покажет" обговорювали Голодомор в Радянському Союзі.

Стриженова впала з подіуму перед тим, як на каналі мала початися реклама. Інформація про це з'явилась згодом у низці російських ЗМІ.

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На відео помітно, як ведуча зробила крок назад саме в момент, коли почала звучати музична заставка до програми.

Згодом Катерина Стриженова вже не повернулась в ефір на "Первом канале". Її співведучий Руслан Осташко повідомив, що жінка травмувала руку.

Їй надають медичну допомогу. Катя, тримайся, ми з тобою,

– зазначив він.

Телеграм-канал Mash повідомив, що Стриженова зламала руку. Наразі сама вона не прокоментувала цей інцидент.

Пропагандистка Стриженова травмувалась під час ефіру: відео

Про що говорили у програмі

Однією з тем програми "Время покажет" за 29 березня були події Голодомору в 1932 – 1933 роках. Телеведучі та запрошені "експерти" обговорювали і, зокрема, як українська влада трактує ці події.

У програмі показали сюжет, в якому пригадали зустріч прем'єра-міністра України Дениса Шмигаля з Папою Франциском. Пропагандисти показали, як очільник Кабміну подарував йому фігурку дівчинки з Національного музею "Меморіал жертв Голодомору".

Обговорення Голодомору мають бути в українській політиці, але для чого такі подарунки дарувати на зустрічі з Папою Римським?,

– заявив ведучий.

Латвійський актор Андріс Ліелайс заявив, що Росія має визнати цей злочин, який скоїла проти українців.

Натомість один з запрошених "експертів" назвав політику України щодо Голодомору "цинізмом". І наголосив, що Папу Римського спеціально в це вплутують.