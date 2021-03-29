Жириновський в ефірі пропагандистів завив як вовк: відео
Російський політик-українофоб Володимир Жиріновський завив як вовк. Таким чином він хотів показати, як повинні реагувати світові лідери, якщо рапом почнеться війна.
Так, Жиріновський в ефірі російських попагандистських каналів заявив, якщо світ наблизиться до небезпеки, троє світових політиків мають "завити по-вовчи".
До речі Давайте довбанемо: у Росії закликають без попередження атакувати Україну
Про яких політиків говорив Жиріновський
За словами політика, це "Джо, Сі та російський президент". Ймовірно, він мав на увазі лідера США Джо Байдена, очільника Китаю Сі Цзіньпіна та главу Росії Володимира Путіна. Жиріновський впевнений, чиє виття буде голосніше, тому перемога у війні гарантована.
Власне, Жиріновський вирішив показати, як треба вити.
До речі, навіть пропагандист Володимир Соловйов відреагував на такі вчинки Жиріновського.
Я боюсь уявити, чим ви накачуєтесь до ефіру,
– заявив Соловйов.
В мережі жартують, що ймовірно, у Жиріновського побічний ефект від щеплення "Супутником V" або ж старечий маразм.
Схожі витівки та висловлювання Жиріновського
- Нещодавно Жиріновський закликав без попередження напасти на Україну. Він насмілився заявити, що потрібно знищити Збройні сили України, аби "не залишилося жодного солдата".
- У березні 2020 року політик пропонував, щоб російського президента обирав не народ, а Державна рада. Він думає, що таким питанням мають займатися "не льодоруби чи перукарі, а найкращі люди країни".
- У лютому 2020 року Жиріновський обурився через трейлер українського фільму "Наші котики", який показали в ефірі пропагандистів. Тоді він кричав. що треба "спалити всіх, аби Києва та Львова не було".
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