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      Пропагандистка Бойко после выдворения из РФ: "Меня выбросили, как грязную тряпку"

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      Российский журналист и страстный противник режима Путина Аркадий Бабченко не скупился на эмоции, комментируя выдворение из России и дальнейшее задержание в Украине так называемой "журналистки" Елены Бойко. По его словам, до нее наконец дошло, что "Россия своих не просто бросает, но и пережевывает и выплевывает".

      Ранее 24 канал сообщал, что Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку Елену Бойко (Вищур). До этого ее выдворили из России. В страну-агрессор так называемая представительница СМИ убежала в 2015 году из Львова.

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      Как заметил российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook, после того, как ее выгнали россияне, и в транзитной зоне пыталась у пограничников попросить политического убежища, но ее "просто вытолкали в шею на нейтральную территорию, и в Харькове ее тут же с ласковыми улыбками взяли под белы рученьки и арестовали".

      "То, что к дуре на собственной заднице, наконец, дошло: "Россия своих не просто бросает. Она их пережевывает и выплевывает. Меня выбросили, как использованную грязную тряпку... Я бы посоветовала всем этим людям бежать из России". Сказала она такое по телефону. Но доходить должно было раньше", – подчеркнул Бабченко.

      Добавим, что выбирать меру пресечения Бойко будут во Львове, поскольку именно местный Галицкий райсуд дал разрешение на ее задержание. Против пропагандистки возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", по которой ей грозит до 5 лет тюрьмы.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Одессы которая в социальных сетях распространяла антиукраинскую пропаганду. К слову, ее задержание произошло после возвращения агитатора с территории России.

      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Новости России Журналисты Новости политики Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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