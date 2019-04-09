Пропагандистка призвала создать "Запорожскую народную республику": фото

В Запорожье пропагандистка в социальных сетях призвала создать так называемую "Запорожскую народную республику". Сотрудники СБУ задержали женщину.

Правоохранители выяснили, что жительница Запорожья руководила группой "Запорожская народная республика" в социальной сети "ВКонтакте".

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Женщина распространяла пророссийские деструктивные публикации.



Страница "Запорожской народной республики" в социальной сети//Фото: СБУ

Она публиковала материалы с призывами к лишению Украины выхода к Азовскому и Черному морям в следствии создания на территории юго-восточных областей фейковой "Новороссии".



Пример публикации в социальной сети//Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали интернет-активистку, а также изъяли технические средства. Правоохранители открыли уголовное производство за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.