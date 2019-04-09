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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Пропагандистка призвала создать "Запорожскую народную республику": фото

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      СБУ задержала женщину, которая призвала создать "Запорожскую народную республику"
      СБУ задержала женщину, которая призвала создать "Запорожскую народную республику" / Фото из открытых источников

      В Запорожье пропагандистка в социальных сетях призвала создать так называемую "Запорожскую народную республику". Сотрудники СБУ задержали женщину.

      Правоохранители выяснили, что жительница Запорожья руководила группой "Запорожская народная республика" в социальной сети "ВКонтакте".

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      Женщина распространяла пророссийские деструктивные публикации.

      запорізька народна республіка сбу
      Страница "Запорожской народной республики" в социальной сети//Фото: СБУ

      Она публиковала материалы с призывами к лишению Украины выхода к Азовскому и Черному морям в следствии создания на территории юго-восточных областей фейковой "Новороссии".

      запорізька народна республіка
      Пример публикации в социальной сети//Фото: СБУ

      Сотрудники СБУ задержали интернет-активистку, а также изъяли технические средства. Правоохранители открыли уголовное производство за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

      blog_ava
      Когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским
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      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Украина – Россия Криминальные новости СБУ
      Источник: 24 канал
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