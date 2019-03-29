Спецслужбы РФ готовили кибератаку на популярные украинские СМИ, – СБУ

Служба безопасности пресекла попытку провести подготовительный этап кибератаки, ориентированной на популярные украинские СМИ. Ее должна была совершить хакерская группировка, подконтрольная российским спецслужбам.

Замысел кибератаки, вероятнее всего, заключался в создании негативного информационного влияния накануне выборов.

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Исполнители на протяжении нескольких предыдущих месяцев создавали разветвленную интернет-инфраструктуру, насчитывающую несколько десятков доменов. Они по своему названию совпадают или похожи на официальные домены популярных украинских электронных средств массовой информации, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний,

– передают в СБУ.

Интересно, что эти недавно созданные доменные имена впервые зафиксировали на мощностях дата-центров нескольких российских интернет-провайдеров. Кроме того, учетные записи, использованные для их регистрации, ранее применялись для кибератак на государственный сектор в течение 2018 года.

Замысел кибератаки вполне вероятно заключался в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного влияния накануне проведения президентских выборов.

Отмечается, что ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ проинформировал всех, против кого потенциально была направлена кибератака, для обеспечения возможности заблаговременного реагирования в случае попыток реальных атак.

Для сохранения имиджа этих СМИ и организаций в СБУ решили не публиковать список доменов обнаруженной криминальной инфраструктуры.