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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Спецслужбы РФ готовили кибератаку на популярные украинские СМИ, – СБУ

      21 Читати новину українською
      СБУ
      СБУ / фото из открытых источников

      Служба безопасности пресекла попытку провести подготовительный этап кибератаки, ориентированной на популярные украинские СМИ. Ее должна была совершить хакерская группировка, подконтрольная российским спецслужбам.

      Замысел кибератаки, вероятнее всего, заключался в создании негативного информационного влияния накануне выборов.

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      Исполнители на протяжении нескольких предыдущих месяцев создавали разветвленную интернет-инфраструктуру, насчитывающую несколько десятков доменов. Они по своему названию совпадают или похожи на официальные домены популярных украинских электронных средств массовой информации, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний,
      – передают в СБУ.

      Интересно, что эти недавно созданные доменные имена впервые зафиксировали на мощностях дата-центров нескольких российских интернет-провайдеров. Кроме того, учетные записи, использованные для их регистрации, ранее применялись для кибератак на государственный сектор в течение 2018 года.

      Замысел кибератаки вполне вероятно заключался в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного влияния накануне проведения президентских выборов.

      Отмечается, что ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ проинформировал всех, против кого потенциально была направлена кибератака, для обеспечения возможности заблаговременного реагирования в случае попыток реальных атак.

      Для сохранения имиджа этих СМИ и организаций в СБУ решили не публиковать список доменов обнаруженной криминальной инфраструктуры.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Сеть СМИ СБУ
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