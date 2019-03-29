Спецслужби РФ готували кібератаку на популярні українські ЗМІ, – СБУ

Служба безпеки попередила спробу провести підготовчий етап кібератаки, зорієнтованої на популярні українські ЗМІ. Її мало вчинити хакерське угруповання, підконтрольне російським спецслужбам.

Задум кібератаки, найімовірніше, полягав у створенні негативного інформаційного впливу напередодні виборів.

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Виконавці упродовж кількох попередніх місяців створювали розгалужену інтернет-інфраструктуру, що нараховує кілька десятків доменів. Вони за своєю назвою збігаються або є схожими на офіційні домени популярних українських електронних засобів масової інформації, операторів зв’язку та великих телекомунікаційних компаній,

– передають у СБУ.

Цікаво, що ці нещодавно створені доменні імена вперше зафіксували на потужностях дата-центрів декількох російських інтернет-провайдерів. Окрім того, облікові записи, використані для їх реєстрації, раніше застосовувались для кібератак на держаний сектор упродовж 2018 року.

Задум кібератаки цілком ймовірно полягав у створенні максимального суспільного резонансу і негативного інформаційного впливу напередодні проведення президентських виборів.

Зазначається, що ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ поінформував всіх, проти кого потенційно було спрямовано кібератаку, для забезпечення можливості завчасного реагування у разі спроб реальних атак.

Для збереження іміджу цих ЗМІ та організацій в СБУ вирішили не публікувати перелік доменів виявленої кримінальної інфраструктури.