Действия "Яндекс" – преступление
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что пропагандистский "Яндекс" покинула российская журналистка Тоня Самсонова.
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Она – основательница проекта The Question. Это сервис с ответами экспертов на вопросы пользователей.
В заявлении на увольнение она пояснила, что покидает компанию, ведь "Яндекс" не отражает информацию о том, что Россия напала на Украину и убивает мирное население.
Самсонова назвала действия "Яндекс" – преступлением.
Заявление на увольнение Самсоновой / Фото из телеграммы Федорова
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