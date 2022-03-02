Дії "Яндекс" – злочин
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що пропагандистський "Яндекс" покинула російська журналістка Тоня Самсонова.
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Вона – засновниця проєкту The Question. Це сервіс з відповідями експертів на питання користувачів.
У заяві на звільнення вона пояснила, що покидає компанію, адже "Яндекс" не відображає інформацію проте, що Росія напала на Україну та вбиває мирне населення.
Самсонова назвала дії "Яндекс" – злочином.
Заява на звільнення Самсонової / Фото з телеграму Федорова
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