В Литве комиссия по вопросам радио и телевидения запретила трансляцию российского телеканала RT (Russia Today). Причина – связи вещателя с пропагандистом Дмитрием Киселевым. Последний находится под санкциями Евросоюза. Киселев возглавляет информационное агентство "Россия сегодня", в состав которой входит, в частности, RT.

В Литве запретили трансляцию программ RT: подробности

О запрете пропагандистского канала в Литве сообщил председатель Литовской комиссии по вопросам радио и телевидения (ЛКРТВ) Мантас Мартишюс. Как рассказал он в комментарии информационному агентству BNS, такое решение приняли, учитывая информацию от МИД страны.

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Мартишюс добавил, что теперь на территории Литвы остановили ретрансляцию пяти программ RT. Приобретет это силу, когда решение комиссии опубликуют в интернете, то есть с четверга, 9 июля.

По словам главы ЛКРТВ, причиной такого шага является не нарушение со стороны пропагандистов. Поэтому представители RT не участвовали в заседании.

Останавливаем программы потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого вещателя. Речь идет о господине Киселеве. Он не должен получать выгоду,

– отметил он.

Мартишюс напомнил, что ранее такое же решение приняли в соседней Латвии. Здесь русский канал запретил Национальный совет по электронным СМИ.

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Речь RT в Литве: основное