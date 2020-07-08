У Литві комісія з питань радіо та телебачення заборонила трансляцію російського телеканалу RT (Russia Today). Причина – зв’язки мовника з пропагандистом Дмитром Кисельовим. Останній перебуває під санкціями Євросоюзу. Кисельов очолює інформаційну агенцію "Росія сьогодні", до складу якої, входить, зокрема, RT.

У Литві заборонили трансляцію програм RT: подробиці

Про заборону пропагандистського каналу в Литві повідомив голова Литовської комісії з питань радіо та телебачення (ЛКРТБ) Мантас Мартішюс. Як розповів він у коментарі інформаційній агенції BNS, таке рішення ухвалили з огляду на інформацію від МЗС країни.

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Мартішюс додав, що тепер на території Литви зупинили ретрансляцію п'яти програм RT. Набуде це чинності, коли рішення комісії опублікують в інтернеті, тобто з четверга. 9 липня.

За словами голови ЛКРТБ, причиною такого кроку є не порушення з боку пропагандистів. Тому представники RT не брали участь у засіданні.

Зупиняємо програми тому, що в список осіб, що потрапляють під санкції, внесено особу, пов'язану з програмами цього мовника. Мовиться про пана Кисельова. Він не повинен отримувати вигоду,

– зауважив він.

Мартішюс нагадав, що раніше таке ж рішення ухвалили в сусідній Латвії. Тут російський канал заборонила Національна рада з питань електронних ЗМІ.

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Мовлення RT у Литві: основне