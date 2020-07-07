Українські історики розкритикували чергову божевільну заяву Володимира Путіна. Він вірить у те, що під час розпаду СРСР незалежні держави, зокрема й Україна, "потягнули" за собою землі подаровані російським народом.

Останнім часом Володимир Путін багато міркує про історію, але у його думках факти іноді змінюються фантазією. Фальшивою історією й мріями про відновлення Радянської імперії російський диктатор прикриває все – розв’язані ним війни, окупацію та збереження влади у Кремлі. Сайт 24 каналу попросив істориків роз’яснити причини історичної амнезії Путіна.

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Про які подарунки СРСР говорить Путін

Путін розкритикував положення радянської конституції, яке надавало право союзним республікам вийти зі складу СРСР. Путін підкреслив, що цього хотів Володимир Ленін, а от його наступник Йосип Сталін був проти й ця позиція російському президенту подобається більше.

Монолог Путіна про конституцію СРСР був приурочений до ганебного референдуму, що закріпив зміни в російський основний закон й дозволив Путіну балотуватися у президенти ще двічі.

Диктатор зауважив, що тоді була допущена помилка, яка дозволила сусіднім країнам забрати російські історичні землі.

Якщо та чи інша республіка увійшла до складу СРСР, але отримала в свій багаж величезну кількість російських земель – традиційних російських історичних територій, а потім вирішила вийти зі складу. Але тоді б виходила хоча б, з чим прийшла, і не тягла з собою подарунки від російського народу,

– заявив Володимир Путін в інтерв’ю пропагандистському телеканалу "Россия 1" .

Очевидно, що такі заяви господар Кремля зробив не просто так. Про що бреше Путін й чи варто хвилюватися сусіднім країнам, адже фактично російський президент підкреслив, що має територіальні претензії до них.

Про що бреше Путін

Кандидат історичних наук Андрій Іванець у коментарі для сайту 24 каналу підкреслив, що такі заяви слід вважати загрозою. Й навіть слова прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова про те, що ніяких територіальних претензій немає, не варто сприймати за чисту монету, адже такий фокус у Кремлі вже показували, коли проводили інформаційну кампанію перед окупацією Криму.

Цей регіон російські пропагандисти часто називали подарунком Хрущова чи Росії. Путін до 2014 року неодноразово визнавав законність передачі півострова Україні, у низці договорів РФ взяла зобов’язання поважати територіальну цілісність нашої держави, але паралельно із цим проводились дії іншого характеру,

– сказав член Вченої ради Науково-дослідного інституту українознавства Андрій Іванець.

Історик зазначає, що про жодні подарунки не йдеться, адже Крим було передано із складу РРФСР до УРСР у цілковитій відповідності до тодішнього законодавства та існуючих політичних практик. Були ухвалені рішення партійних органів й президії парламенту СРСР, прийнятий закон щодо передачі цієї території. Також були змінені Конституції РРФСР та УРСР.

"Заяви, що нібито Крим ніколи не належав Україні, є частиною інформаційно-психологічної війни проти України, коли брутальне порушення міжнародного права пробують замаскувати за допомогою квазіісторичних аргументів", – заявив Андрій Іванець.

Андрій Іванець / Фото Радіо Свобода

Експерт переконаний, що заяви російського президента є сигналом для України, Білорусі, Казахстану, Молдови й країн Балтії, оскільки влада Росії реалізовує експансіоністську політику, а російські політики неодноразово висували претензії на території цих країн.

І це цілком реальна загроза, вважає Андрій Іванець, оскільки Росія вже розв’язала низку військових конфліктів із сусідами (Грузія, Молдова, Україна), а прямо зараз проводить навчання "Кавказ-2020", на яких відпрацьовуються агресивні дії проти України.

Міфи про подарунки СРСР

Усе сказане Путіним побудоване на викривленні та міфологізації росіянами історії, наголошує кандидатка історичних наук Тетяна Швидченко.

Щодо тези "Крим завжди був нашим" – то навіть школярі знають, що на Крим Російська імперія нападала ще кількасот років тому. Доки в кінці XVIII століття Катерина ІІ не знищила Кримське ханство і не включила півострів до складу імперії,

– розповідає у коментарі для сайту 24 каналу історикиня.

Ще на початку XX століття кримські татари мали арабську абетку, але русифікаторська політика Сталіна не тільки знищила їхнє письмо, справа дійшла до масових етнічних чисток і депортації. В результаті провального ведення господарства, станом на 1954 рік в Криму склалася катастрофічна ситуація. Тому й сталася передача Криму в склад так званої УРСР, бо з українськими землями він був пов'язаний економічною та географічною логістикою. Так і вирішили це питання коштом українських ресурсів, підкреслюєТетяна Швидченко.

Тетяна Швидченко / Фото Експертний корпус

Ще один російський міф – нібито Сталін "об’єднав" українські землі. Історія України знає лише одну справжню злуку – це 22 січня 1919 року, коли об’єдналися УНР та ЗУНР. А окупація російськими комуністичними військами на території Західної України у 1939 році в першу чергу характеризується масовими знищеннями людей, терором, репресіями та депортаціями, продовжує історикиня.

Ці події російська пропаганда подає як "подарунок" Сталіна Україні на Ялтинській конференції. Але Радянський Союз окупував цю територію внаслідок Пакту Молотова-Ріббентропа. Це банальне продовження імперської політики розширення кордонів, а ніякі не подарунки,

– зазначила Тетяна Швидченко.

"Чому він не згадує етнічну українську територію – Стародубщину? Чи Кубань і Воронежчину? Місцеве населення зверталося до московських центральних органів у 20-30-х роках, щоб ці території повернули назад, до складу УРСР. Звісно, ці прохання ігнорувалися. Ці землі пройшли планову русифікацію. У 1924 році до складу Росії включили і Таганрог. Таких прикладів безліч. Ось такі це були подарунки – війна, окупація, терор та репресії", – резюмувала кандидатка історичних наук.

Політична оцінка заяви Путіна

Політолог та історик Олександр Палій, який є автором книг "Історія України" та "Збагнути Росію", у коментарі для сайту 24 каналу пояснив, що насправді заява Путіна переслідує декілька цілей.

Одна з них це пред’явлення претензії не лише до України, а наприклад до Казахстану й Білорусі. Інша це послання для росіян – ще раз показати важливість змін в Конституцію РФ, яка не тільки дозволить Путіну правити до 2036 року, а й закріплює, що вже ніхто не зможе відколотися від РФ.

Олександр Палій / Фото з його сторінки у Facebook

Мовляв, Конституція СРСР це дозволило й ось до чого це призвело – скільки російської землі відійшло іншим народам. Але Олександр Палій підкреслює, що путінська пропаганда керується фальшивою історією.

До прикладу, до Переяславської ради у 1654 році в Росії не було ні Смоленську, ні Північного Кавказу, ні Сибірі, ні Калінінграду, ні Сахаліну.

Якщо говорити про історичні кордони Росії, то до кінця XVII століття у Росії фактичний південний кордон проходив за 200 км від Москви.

За цією межею московити ховалися від татарів. Ці всі території були приєднані до Росії, зокрема за допомогою українських козацьких полків. Величезна територія Слобожанщини була передана Росії. А сама Москва була заснована київським князем,

– резюмував Олександр Палій.