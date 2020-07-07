Украинские историки раскритиковали очередное безумное заявление Владимира Путина. Он верит в то, что при распаде СССР независимые государства, в том числе и Украина, "потянули" за собой земли, подаренные русским народом.

В последнее время Владимир Путин много рассуждает об истории, но в его мыслях факты иногда заменяются фантазией. Фальшивой историей и мечтами о восстановлении Советской империи российский диктатор прикрывает все – начатые ним войны, оккупацию и сохранение власти в Кремле. Сайт 24 канала попросил историков разъяснить причины исторической амнезии Путина.

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О каких подарках СССР говорит Путин

Путин раскритиковал положение советской конституции, которое давало право союзным республикам выйти из состава СССР. Путин подчеркнул, что этого хотел Ленин, а вот его преемник Иосиф Сталин был против и эта позиция российскому президенту нравится больше.

Монолог Путина о конституции СССР был приурочен к позорному референдуму, который закрепил изменения в российский основной закон и позволил Путину баллотироваться в президенты еще дважды.

Диктатор отметил, что тогда была допущена ошибка, которая позволила соседним странам забрать российские исторические земли.

Если та или иная республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель – традиционных русских исторических территорий, а потом решила выйти из состава. Но тогда бы выходила хотя бы с чем пришла и не тянула с собой подарки от русского народа,

– заявил Владимир Путин в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1".

Очевидно, что такие заявления хозяин Кремля сделал не просто так. О чем врет Путин и стоит ли волноваться соседним странам, ведь фактически российский президент подчеркнул, что имеет территориальные претензии к ним.

О чем врет Путин

Кандидат исторических наук Андрей Иванец в комментарии для сайта 24 канала подчеркнул, что такие заявления следует считать угрозой. И даже слова пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова о том, что никаких территориальных претензий нет, не стоит принимать за чистую монету, ведь такой фокус в Кремле уже показывали, когда проводили информационную кампанию перед оккупацией Крыма.

Этот регион российские пропагандисты часто называли подарком Хрущева или России. Путин до 2014 года неоднократно признавал законность передачи полуострова Украине, в ряде договоров РФ взяла обязательства уважать территориальную целостность нашего государства, но параллельно с этим проводились действия иного характера,

– сказал член Ученого совета Научно-исследовательского института украиноведения Андрей Иванец.

Историк отмечает, что ни о каких подарках речь не идет, ведь Крым был передан из состава РСФСР в УССР в полном соответствии с тогдашним законодательством и существующими политическими практикам. Были приняты решения партийных органов и президиума парламента СССР, принят закон о передаче этой территории. Также были изменены Конституции РСФСР и УССР.

"Заявления, что якобы Крым никогда не принадлежал Украине, является частью информационно-психологической войны против Украины, когда грубое нарушение международного права пытаются замаскировать с помощью квазиисторических аргументов", – заявил Андрей Иванец.

Андрей Иванец / Фото Радио Свобода

Эксперт убежден, что заявления российского президента являются сигналом для Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы и стран Балтии, поскольку власти России реализуют экспансионистскую политику, а российские политики неоднократно предъявляли претензии на территории этих стран.

И это вполне реальная угроза, считает Андрей Иванец, поскольку Россия уже решила ряд военных конфликтов с соседями (Грузия, Молдова, Украина), а прямо сейчас проводит учения "Кавказ-2020", на которых отрабатываются агрессивные действия против Украины.

Мифы о подарках СССР

Все сказанное Путиным построено на искажении и мифологизации русскими истории, отмечает кандидат исторических наук Татьяна Швидченко.

Относительно тезиса "Крым всегда был нашим" – это даже школьники знают, что на Крым Российская империя нападала еще несколько сотен лет назад. Пока в конце XVIII века Екатерина II не уничтожила Крымское ханство и не включила полуостров в состав империи,

– рассказывает в комментарии для сайта 24 канала историк.

Еще в начале XX века крымские татары имели арабскую азбуку, но русификаторская политика Сталина не только уничтожила их письмо, дело дошло до массовых этнических чисток и депортации. В результате провального ведения хозяйства, по состоянию на 1954 год в Крыму сложилась катастрофическая ситуация. Поэтому и произошла передача Крыма в состав так называемой УССР, потому что с украинскими землями он был связан экономической и географической логистикой. Так и решили этот вопрос за счет украинских ресурсов, подчеркивает Татьяна Швидченко.

Татьяна Швидченко / Фото Экспертный корпус

Еще один российский миф – якобы Сталин "объединил" украинские земли. История Украины знает только одно настоящее объединение – это 22 января 1919 года, когда объединились УНР и ЗУНР. А оккупация русскими коммунистическими войсками на территории Западной Украины в 1939 году в первую очередь характеризуется массовым уничтожением людей, террором, репрессиями и депортациями, продолжает историк.

Эти события российская пропаганда подает как "подарок" Сталина Украине на Ялтинской конференции. Но Советский Союз оккупировал эту территорию в результате Пакта Молотова-Риббентропа. Это банальное продолжение имперской политики расширения границ, а никакие не подарки,

– отметила Татьяна Швидченко.

"Почему он не упоминает этническую украинскую территорию – Стародубщину или Кубань и Воронежчину? Местное население обращалось к московским центральных органам в 20-30-х годах, чтобы эти территории вернули обратно в состав УССР. Конечно, эти просьбы игнорировались. Эти земли прошли плановую русификацию. В 1924 году в состав России включили и Таганрог. Таких примеров множество. Вот такие это были подарки – война, оккупация, террор и репрессии", – резюмировала кандидат исторических наук.

Политическая оценка заявления Путина

Политолог и историк Александр Палий, который является автором книг "История Украины" и "Понять Россию", в комментарии для сайта 24 канала объяснил, что на самом деле заявление Путина преследует несколько целей.

Одна из них это предъявление претензии не только к Украине, а например к Казахстану и Беларуси. Другая – это послание для россиян – еще раз показать важность изменений в Конституцию РФ, которая не только позволит Путину править до 2036 года, но и закрепляет, что уже никто не сможет отколоться от РФ.

Александр Палий / Фото с его страницы в Facebook

Мол, Конституция СССР это позволила и вот к чему это привело – сколько русской земли отошло другим народам. Но Александр Палий подчеркивает, что путинская пропаганда руководствуется фальшивой историей.

К примеру, до Переяславской рады в 1654 году в России не было ни Смоленска, ни Северного Кавказа, ни Сибири, ни Калининграда, ни Сахалина.

Если говорить об исторических границах России, то к концу XVII века в России фактический южная граница проходила в 200 км от Москвы.

За этой чертой московиты прятались от татар. Эти все территории были присоединены к России, в частности, с помощью украинских казацких полков. Огромная территория Слобожанщины была передана России. А сама Москва была основана киевским князем,

– резюмировал Александр Палий.