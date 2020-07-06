Конституция СССР содержала "мину замедленного действия" – там закрепили положение о праве республик при желании выйти из состава единого государства. Это была идея Ленина, а вот Сталин был против. И современная Россия тоже этого должна избежать.

Об этом говорил президент Российской Федерации Владимир Путин, пишет 24 канал , в интервью пропагандистскому телеканалу " Россия 1 " 5 июля.

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Путин, который в последнее время любит рассуждать об истории , заявил, что во время образования Советского Союза шли дискуссии о тех или иных положениях конституции. Например, о праве выхода республик из единого государства.

В итоге "был закреплен ленинский тезис" – что союзные республики имеют право на выход из состава СССР.

А вот Сталин, как отметил Путин, имел другую точку зрения: "Он говорил о необходимости автономизации национальных объединений, об их вхождение в состав РСФСР (по сути, в состав России – 24 канал) на правах автономии".

Особенно недоволен Путин тем, что в советской конституции – раз уж дали право республикам выходить – не прописали механизм выхода из СССР. Именно поэтому, мол, когда СССР развалился, то республики пошли не сами по себе, а такие-сякие, потянули с собой "подарки российского народа".

Так говоря, Путин подвел мысль до поправок в российскую конституцию, которые позволят ему править до 2036 года (произошло обнуление президентских сроков). Мол, все, вот теперь Россия наконец будет двигаться к процветанию – ведь ошибок советской конституции удалось избежать.

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