Сталин был против, и у нас такого не будет, – Путин о праве республик на самоопределение
Конституция СССР содержала "мину замедленного действия" – там закрепили положение о праве республик при желании выйти из состава единого государства. Это была идея Ленина, а вот Сталин был против. И современная Россия тоже этого должна избежать.
Об этом говорил президент Российской Федерации Владимир Путин, пишет 24 канал, в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1" 5 июля.
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Путин, который в последнее время любит рассуждать об истории, заявил, что во время образования Советского Союза шли дискуссии о тех или иных положениях конституции. Например, о праве выхода республик из единого государства.
В итоге "был закреплен ленинский тезис" – что союзные республики имеют право на выход из состава СССР.
А вот Сталин, как отметил Путин, имел другую точку зрения: "Он говорил о необходимости автономизации национальных объединений, об их вхождение в состав РСФСР (по сути, в состав России – 24 канал) на правах автономии".
Особенно недоволен Путин тем, что в советской конституции – раз уж дали право республикам выходить – не прописали механизм выхода из СССР. Именно поэтому, мол, когда СССР развалился, то республики пошли не сами по себе, а такие-сякие, потянули с собой "подарки российского народа".
Так говоря, Путин подвел мысль до поправок в российскую конституцию, которые позволят ему править до 2036 года (произошло обнуление президентских сроков). Мол, все, вот теперь Россия наконец будет двигаться к процветанию – ведь ошибок советской конституции удалось избежать.
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Россияне, к слову, по официальным данным проголосовали за "конституцию президента Российской Федерации" в количестве 77,92% избирателей. А Путин, напомним, единолично руководит Россией фактически с 2000 года.