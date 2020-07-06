Конституція СРСР містила "міну сповільненої дії" – там закріпили положення про право республік за бажання вийти зі складу єдиної держави. Це була ідея Леніна, а от Сталін був проти. І сучасна Росія теж цього має уникнути.

Про це говорив президент Російської Федерації Володимир Путін, пише 24 канал, в інтерв’ю пропагандистському телеканалу "Россия 1" 5 липня.

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Путін, який останнім часом полюбляє міркувати про історію, заявив, що під час утворення Радянського Союзу тривали дискусії щодо тих чи інших положень конституції. Наприклад, про право виходу республік з єдиної держави.

У підсумку "була закріплена ленінська теза" – що союзні республіки мають право на вихід зі складу СРСР.

А от Сталін, як наголосив Путін, мав іншу точки зору: "Він говорив про необхідність автономізації національних об’єднань, про їх вхід до складу РРФСР (по суті, у склад Росії – 24 канал) на правах автономії".

Особливо невдоволений Путін тим, що у радянській конституції – раз уже дали право республікам виходити – не прописали механізм виходу з СРСР. Саме через це, мовляв, коли СРСР розвалився, то республіки пішли не самі по собі, а, такі-сякі, потягнули за собою "подарунки російського народу".

Так мовлячи, Путін підвів думку до поправок у російську конституцію, які дозволять йому правити до 2036 року (відбулося обнулення президентських термінів). Мовляв, все, от тепер Росія нарешті буде рухатися до процвітання – адже помилок радянської конституції вдалося уникнути.

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Росіяни, до слова, за офіційними даними проголосували за "конституцію президента Російської Федерації" у кількості 77,92% виборців. А Путін, нагадаємо, одноосібно керує Росією фактично з 2000 року.