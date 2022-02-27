Пропагандисту Шарию и его супруге заблокировали страницы в Инстаграмме и Фейсбуке

27 февраля 2022 , 21:35
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Пропагандист Анатолий Шарий жалуется, что теперь не может распространять свой язык вражды в Украине. Его страницы в Инстаграмме и Фейсбуке заблокированы

Шарий опубликовал пост о том, что доступ к его странице ограничен в Украине из-за официального запроса.

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В этом пропагандист обвиняет министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Шарию заблокировали распространение своей пропаганды в Украине

Под блокировку попали и страницы его жены.

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Автор: Ігор Саджениця