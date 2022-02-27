Пропагандисту Шарию и его супруге заблокировали страницы в Инстаграмме и Фейсбуке
27 февраля 2022 , 21:35Читати новину українською
Пропагандист Анатолий Шарий жалуется, что теперь не может распространять свой язык вражды в Украине. Его страницы в Инстаграмме и Фейсбуке заблокированы
Шарий опубликовал пост о том, что доступ к его странице ограничен в Украине из-за официального запроса.
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В этом пропагандист обвиняет министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Шарию заблокировали распространение своей пропаганды в Украине
Под блокировку попали и страницы его жены.
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