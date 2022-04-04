Пропагандисты изменили тактику: как российские и мировые СМИ реагируют не зверства в Буче

У россиян продолжается своя информационная пропагандистская кампания в отношении зверств, которые оккупанты совершили в Буче. Теперь эта пропаганда получила подпитку.

Первая волна, которую запустили россияне, была в виде фейка о том, якобы все эти замученные оккупантами трупы в Буче – это инсценировка и актеры. Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире 24 канала.

Внимание Отрубленные конечности, убитые дети, изнасилованные женщины, – Зеленский о геноциде на Киевщине

Однако мировая журналистика увидела, что на самом деле происходит. После этого российские помойки сменили тактику. Уже потом Минобороны России запустили другой фейк, будто это уже не актеры, а именно украинцы убили этих людей.

По словам Лещенко, с этой версией пропагандисты активно маршируют по миру и привлекают кого могут, в частности своих "экспертов". Например, американца Майкла Малуфа с сомнительной репутацией.

Благодаря этому российская пропаганда получает подпитку,

– подчеркнул советник.

Как эта пропаганда повлияет на мир

Более того, для мировых СМИ россияне пытаются подать себя как жертву. Время от времени они выбрасывают в европейское инфопространство, в частности немецкое, "страдания россиян".

Все свои усилия оккупанты сосредотачивают именно на Германии и Франции, потому что там большая российская диаспора.

"Однако в этой войне, мы говорим правду, а они (россияне – 24 канал) говорят фейками. Поэтому с нашей стороны есть только доказанные факты", – подчеркнул Лещенко.

Повлияют ли ужасы в Буче на Евросоюз: смотрите видео