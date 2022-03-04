Центр противодействия дезинформации призывает не верить в фейки, ведь так враг хочет нас сломать. Об этом сообщили 4 марта.

К теме уже В ближайшее время враг активизирует информационно-психологические операции, – разведка

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает! Пропагандистская машина оккупантов "разгоняет" фейк о том, что западные партнеры напугались и бросили Украину на произвол судьбы,

– говорится в сообщении.

Украину никто "не бросал", поэтому это еще один циничный фейк вражеских пропагандистов. Таким образом оккупанты хотят "сломить наше мощное сопротивление русскому нашествию".

В центре дезинформации говорят, что сейчас весь мир объединен, как никогда! Украине передают оружие, боеприпасы, самолеты, финансовую помощь! И все это – реальные действия, которые видят все! Поэтому не верьте фейкам и не позволяйте врагу сеять панику.

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