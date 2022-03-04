Центр протидії дезінформації закликає не вірити у фейки, адже так ворог хоче нас зламати. Про це повідомили 4 березня.

До теми Вже найближчим часом ворог активізує інформаційно-психологічні операції, – розвідка

Центр протидії дезінформації при РНБО України ПОПЕРЕДЖАЄ! Пропагандистська машина окупантів "розганяє" фейк про те, що західні партнери налякалися та кинули Україну напризволяще,

– мовиться в повідомленні.

Україну ніхто "не кидав", тому це ще один цинічний фейк ворожих пропагандистів. Таким чином окупанти хочуть "зламати наш могутній опір російській навалі".

У Центрі дезінформації кажуть, що зараз весь світ об'єднаний, як ніколи! Україні передають зброю, боєприпаси, літаки, фінансову допомогу! І все це – реальні дії, які бачать всі! Тому не вірте фейкам і не дозволяйте ворогові сіяти паніку.

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