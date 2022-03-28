Начальника штаба полка "Азов", капитан Богдан Кротевич прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Мариуполе по состоянию на 28 марта.

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Пропагандисты хвастаются, как "спасают" мариупольцев

Кротевич отметил, что вражеская пропаганда уже перешла любые границы цинизма. Россияне обстреливают целые кварталы Мариуполя и в то же время пытаются создать картину для россиян, что они якобы помогают мариупольцам.

Заезжают пропагандисты с камерами. Раздают шоколадки и бутерброды голодным людям. Далее снимают, какие они "освободители",

– отметил защитник.

Представитель "Азова" также добавил, что пока захватчики закрепились в городе. Несколько кварталов Мариуполя находятся под их контролем.

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины в Мариуполе уже погибли почти 5 тысяч мирных людей. Российские оккупанты осуществляют блокаду города с 1 марта.

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