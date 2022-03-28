Начальника штабу полку "Азов", капітан Богдан Кротевич прокоментував ситуацію, яка склалась в Маріуполі станом на 28 березня.
Читайте також Окупанти зазнають значних втрат у Маріуполі, але ресурси мають великі, – "Азов"
Пропагандисти хваляться, як "рятують" маріупольців
Кротевич наголосив, що ворожа пропаганда вже перейшла будь-які межі цинізму. Росіяни обстрілюють цілі квартали Маріуполя та водночас намагаються створити картину для росіян, що вони нібито допомагають маріупольцям.
Заїжджають пропагандисти з камерами. Роздають шоколадки й бутерброди голодним людям. Далі знімають, які вони "визволителі",
– зазначив захисник.
Представник "Азову" також додав, що поки загарбники закріпилися у місті. Декілька кварталів Маріуполя перебувають під їхнім контролем.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України в Маріуполі вже загинули майже 5 тисяч мирних людей. Російські окупанти здійснюють блокаду міста з 1 березня.
Зверніть увагу – Зеленський про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео