Щодня "Азов" знищує близько 4 танків

Відповідні дані озвучив начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич. За його інформацією, ворог втрачає багато людей та техніки, однак має великі ресурси.

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Капітан Кротевич зазначив, що силами полку "Азов" щодня знищується близько чотирьох ворожих танків. Щодо втрат живої сили окупантів, то за день ворог втрачає цілий взвод чи роту.

Противник зазнає великих втрат у техніці та піхотній силі, проте ресурси у них великі. У зв'язку з великими втратами техніки кожен день противник втрачає від взводу до роти живої сили. Та стабільно близько 4 танків знищені нашими силами в районах Маріуполя,

– розповів Кротевич.

Також він повідомив, що авіація противника працює майже завжди вглибину Маріуполя та здійснює удари по житлових кварталах.

Зауважимо, що втрати Росії з початку повномасштабної війни проти України вже сягнули близько 17 тисяч людей. Через це в Росії проводять приховану мобілізацію.

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