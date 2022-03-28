У Маріуполі залучають підрозділ СОБР

Про це розповів начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич. Він зазначив, що ворог закріпився у місті й контролює декілька кварталів.

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Росія ввела свої регулярні війська, які взаємодіють з бойовиками з ОРДЛО. Також у Маріуполі залучають підрозділ СОБР, який штурмує будівлі.

На цей момент ворог закріпився у місті. Декілька кварталів перебувають під його контролем. В основному воює регулярна армія РФ у взаємодії з військами сепаратистів так званих "ЛДНР". Також помічений підрозділ СОБР, який задіюють у штурмі будівель,
– розповів капітан Кротевич.

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