У Маріуполі залучають підрозділ СОБР

Про це розповів начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич. Він зазначив, що ворог закріпився у місті й контролює декілька кварталів.

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Росія ввела свої регулярні війська, які взаємодіють з бойовиками з ОРДЛО. Також у Маріуполі залучають підрозділ СОБР, який штурмує будівлі.

На цей момент ворог закріпився у місті. Декілька кварталів перебувають під його контролем. В основному воює регулярна армія РФ у взаємодії з військами сепаратистів так званих "ЛДНР". Також помічений підрозділ СОБР, який задіюють у штурмі будівель,

– розповів капітан Кротевич.

З початку повномасштабної війни Росії проти України в Маріуполі вже загинуло майже 5 тисяч мирних людей. Російські окупанти здійснюють блокаду міста з 1-го березня.

Люди, які залишися у місті, не мають засобів для існування. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Евакуюватися з міста змогли до 150 тисяч людей. Ще близько 170 людей залишаються у Маріуполі.

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