В Мариуполе привлекают подразделение СОБР
Об этом рассказал начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич. Он отметил, что враг закрепился в городе и контролирует несколько кварталов.
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Россия ввела свои регулярные войска, взаимодействующие с боевиками из ОРДЛО. Также в Мариуполе привлекают подразделение СОБР, штурмующее здания.
К этому моменту враг закрепился в городе. Несколько кварталов находятся под его контролем. В основном сражается регулярная армия РФ во взаимодействии с войсками сепаратистов так называемых "ЛДНР". Также замечено подразделение СОБР, которое задействуют в штурме зданий,
– рассказал капитан Кротевич.
- С начала полномасштабной войны России против Украины в Мариуполе уже погибли почти 5 тысяч мирных людей. Российские оккупанты осуществляют блокаду города с 1 марта.
- Люди, оставшиеся в городе, не имеют средств к существованию. В Мариуполе – гуманитарная катастрофа. Эвакуироваться из города смогли до 150 тысяч человек. Еще около 170 человек остаются в Мариуполе.
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