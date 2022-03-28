Российские захватчики полностью разрушили 1040 жилых домов. Соответствующие данные обнародовала мэрия Мариуполя, сообщает 24 канал.

Обратите внимание В Мариуполе от рук оккупантов уже погибли почти 5 тысяч человек

В частном секторе орки повредили 61 200 домов (90%). Прямым попаданием – 40 800 (60%). Разрушено – более 27 200.

Также рашисты повредили:

  • 7 больниц (3 – разрушены);
  • 4 поликлиники (1 – разрушена);
  • 3 роддома (1 – разрушен);
  • 7 вузов (3 – разрушены);
  • 57 школ (23 – разрушены);
  • 70 садов (28 – разрушены);
  • 2 завода;
  • порт.

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