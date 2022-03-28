Российские захватчики полностью разрушили 1040 жилых домов. Соответствующие данные обнародовала мэрия Мариуполя, сообщает 24 канал.

Обратите внимание В Мариуполе от рук оккупантов уже погибли почти 5 тысяч человек

В частном секторе орки повредили 61 200 домов (90%). Прямым попаданием – 40 800 (60%). Разрушено – более 27 200.

Также рашисты повредили:

7 больниц (3 – разрушены);

4 поликлиники (1 – разрушена);

3 роддома (1 – разрушен);

7 вузов (3 – разрушены);

57 школ (23 – разрушены);

70 садов (28 – разрушены);

2 завода;

порт.