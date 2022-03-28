Российские захватчики полностью разрушили 1040 жилых домов. Соответствующие данные обнародовала мэрия Мариуполя, сообщает 24 канал.
Обратите внимание В Мариуполе от рук оккупантов уже погибли почти 5 тысяч человек
В частном секторе орки повредили 61 200 домов (90%). Прямым попаданием – 40 800 (60%). Разрушено – более 27 200.
Также рашисты повредили:
- 7 больниц (3 – разрушены);
- 4 поликлиники (1 – разрушена);
- 3 роддома (1 – разрушен);
- 7 вузов (3 – разрушены);
- 57 школ (23 – разрушены);
- 70 садов (28 – разрушены);
- 2 завода;
- порт.
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