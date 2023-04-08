В частности, работу ГУР обсуждать в шоу пропагандиста Соловьева, передает 24 Канал.
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Российские пропагандисты высказались о ГУР
Российские пропагандисты вспомнили о многочисленных случаях с чиновниками и коллаборантами на оккупированных территориях. Они считают, что ГУР причастен к их убийству.
Пропагандисты заявили, что руководителю ГУР Кириллу Буданову безразлично, что о нем говорят в России, он продолжает работу свою работу. Также в эфире РосСМИ отметили, что украинские разведчики делают свою работу качественно.
Пропагандисты обсуждают Буданова в эфире: смотрите видео
В ГУР анонсировали "много интересного" для оккупантов
- Главное управление разведки Украины снова заинтриговало. Разведчики намекают, что потери врага только возрастут. Недавно пресс-служба ведомства отмечает, что сотрудники ГУР МО Украины готовят многое интересное.
- "А мы, знаете, за последний год очень полюбили проводить операции с использованием летательных аппаратов. Поэтому оккупантам приготовиться: мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать! В режиме нон-стоп! Днем и ночью! На земле, в воздухе и на воде! ", – отметила разведка. Также там опубликовали интригующее видео.
- Украинцы ожидают освобождения из-под оккупации Крыма. В Главном управлении разведки решили подогреть интерес к этому вопросу, изложив интригующую публикацию.
- В их телеграмме 2 апреля появилась крайне лаконичная, как и положено в разведке, сообщение. Он намекает нам на то, что в Ялте непременно должно произойти что-то.
- Собственно, на фото, которое 2 апреля выложило ГУР МО, можно увидеть разведчика, вылезающего из-под воды с винтовкой в руках. Кадр подписан также хештегом #работающегоГУР.