Зокрема, роботу ГУР обговорювати в шоу пропагандиста Соловйова, про це пише 24 Канал.
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Російські пропагандисти висловилися про ГУР
Російські пропагандисти згадали про численні випадки з чиновниками та колаборантами на окупованих територіях. Вони вважають, що ГУР причетне до їхнього вбивства.
Пропагандисти заявили, що керівнику ГУР Кирилу Буданову байдуже, що про нього говорять в Росії, він продовжує роботи свою роботу. Також в ефірі росЗМІ наголосили, що українські розвідники роблять свою роботу якісно.
Пропагандисти обговорюють Буданова в ефірі: дивіться відео
В ГУР анонсували "багато цікавого" для окупантів
- Головне управління розвідки України знову заінтригувало. Розвідники натякають, що втрати ворога лише зростуть. Нещодавно пресслужба відомства зазначає, що співробітники ГУР МО України готують багато чого цікавого.
- "А ми, знаєте, за останній рік дуже полюбили проводити операції з використанням літальних апаратів. Тому окупантам приготуватися: ми вас знищували, знищуємо і будемо знищувати! В режимі нон-стоп! Вдень і вночі! На землі, у повітрі й на воді!", – зазначила розвідка. Також там опублікували інтригуюче відео.
- Українці очікують на звільнення з-під окупації Криму. У Головному управління розвідки вирішили підігріти інтерес до цього питання, виклавши інтригуючу публікацію.
- У їхньому телеграмі 2 квітня з'явився вкрай лаконічний, як і має бути у розвідці, допис. Він натякає нам на те, що в Ялті неодмінно має щось статися.
- Власне, на фото, яке 2 квітня виклало ГУР МО, можна побачити розвідника, який вилазить з-під води з гвинтівкою у руках. Кадр підписаний також хештегом #працюєГУР.