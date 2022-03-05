Пропагандисты пытаются убедить россиян, что "экономике ничего не угрожает": им уже не верят

Российская пропагандистская машина пытается убедить население страны-оккупанта, что "их экономике ничего не угрожает". Однако пропагандистам Кремля понемногу перестают верить.

Детальнее об этом рассказали в обращении МВД Украины 5 марта. Там отметили, что в России начинают массово снимать деньги из банков. Следует заметить, что банкоматы на большинстве территории оккупантов уже не работают.

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"Рубль реально обесценивается в 3 раза"

В МВД говорят, что сейчас все топ-рупоры пропаганды делают сразу по несколько сюжетов о якобы "устойчивой экономике". В частности, на "Россия 1" уже было несколько сюжетов о том, что отключение от SWIFT это не страшно.

Однако население в это не верит, потому что все начинают понемногу понимать, что происходит. Поэтому идут стоять в бешеных очередях, чтобы забрать рубли, которые стремительно теряют ценность.

Вдобавок, во всех магазинах техники, многих магазинах одежды и других сейчас аншлаги. Люди понимают, что рубль обесценивается реально в 3 раза,

– рассказали в МВД Украины.

Обращение МВД Украины 5 марта: смотрите видео

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