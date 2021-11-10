На то, что такие новости – фейк, обратили внимание в официальном телеграм-канале украинской делегации. Там рассказали, как работает "машина русской пропаганды".

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Что пишут российские СМИ и как есть на самом деле

Некоторые из российских изданий утверждают, что украинцы в экономической подгруппе ТКГ вроде бы просили об углях и электроэнергии из оккупированного Донбасса. Мол, призывали рассмотреть возможность коммерческих поставок. Но все это было не так.

На самом деле украинская делегация предостерегла Россию по поводу вероятности ухудшения социально-экономической ситуации в Луганской области – как на подконтрольной Украине территории, так и на временно оккупированной.

Риски из-за прекращения поставок угля

Собственно, к ухудшению ситуации может привести прекращение Россией поставок энергетического угля на Луганскую ТЭС. Эта станция обеспечивает теплом и электричеством подконтрольные районы и питает электроэнергией "Попаснянский районный водоканал". Это предприятие поставляет воду для украинцев на оккупированных территориях.

Представители украинской делегации указали на недопустимость ухудшения положения наших граждан по обе стороны линии разграничения,

– отметили в сообщении.

И объяснили, что это прямо противоречило бы духу и букве нормандских и минских соглашений. "Украинская делегация выражает надежду, что благополучие луганчан с обеих сторон линии разграничения остается приоритетом для Трехсторонней контактной группы", – подытожили в сообщении.

Обратите внимание! Ситуация с запасом угля в Украине сложнее, чем с газом. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.