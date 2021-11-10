На те, що такі новини є фейковими, звернули увагу в офіційному телеграм-каналі української делегації. Там розповіли, як працює "машина російської пропаганди".

Читайте також Ющенко, Мороз, Шарій та Кузьмін стали героями пропагандистського фільму

Що пишуть російські ЗМІ та як є насправді

Деякі із російських видань стверджують, що українці в економічній підгрупі ТКГ начебто просили про вугілля та електроенергії з окупованого Донбасу. Мовляв, закликали розглянути можливість комерційного постачання. Але все це було не так.

Насправді українська делегація застерегла Росію щодо ймовірності погіршення соціально-економічної ситуації на Луганщині – як на підконтрольній Україні території, так і на тимчасово окупованій.

Ризики через припинення постачання вугілля

Власне, до погіршення ситуації може призвести припинення Росією постачання енергетичного вугілля на Луганську ТЕС. Саме ця станція забезпечує теплом та електрикою підконтрольні райони й живить електроенергією "Попаснянський районний водоканал". Натомість це підприємство постачає воду для українців на окупованих територіях.

Представники української делегації вказали на неприпустимість погіршення становища наших громадян з обох боків лінії розмежування,

– наголосили у повідомленні.

Й пояснили, що це б прямо суперечило духу та букві нормандських та мінських угод. "Українська делегація висловлює надію, що благополуччя луганчан по обидва боки лінії розмежування залишається пріоритетом для Тристоронньої контактної групи", – підсумували у повідомленні.

Зверніть увагу! Ситуація із запасом вугілля в Україні є складнішою, аніж з газом. Про це заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.