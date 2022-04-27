Пропагандисты распространили фейк об атаке Энергодара украинскими беспилониками

Российская пропаганда не устает творить все новые и новые фейки. Обычно их основная цель – оправдать свои преступления и скрыть неудачи.

Город Энергодар временно находится в оккупации россиян. Рядом с городом расположена самая большая в Европе АЭС, но враг готов наносить штурмовые удары по городу с воздуха.

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Фейк об атаке Энергодара

Ряд российских пропагандистов распространили ложь о том, что украинские беспилотники атаковали оккупированный россиянами Энергодар.

Энергоатом сообщает, что есть вероятность того, что таким образом враг пытается скрыть свою неудачную попытку атаковать с воздуха объекты на Запорожской АЭС.

Ранее звучала информация о том, что россияне организовали в Энергодаре фильтрационные мероприятия. Местный депутат решил встать на сторону врага и возглавил "военную администрацию", за что ему было объявлено подозрение.

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