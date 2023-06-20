В сети оказалось видео, как рупоры Кремля начали обсуждать, не наговорили ли они лишнего о последствиях подрыва Каховской ГЭС, пишет 24 Канал. В эфире прозвучала информация о том, что в Черном море запрещено купаться из-за различных инфекций, попавших в воду после подрыва ГЭС.

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Пропагандиста шокировало заявление коллеги о последствиях подрыва ГЭС

После того, как пропагандисты завершили прямой эфир, они забыли выключить микрофон. Рупоры Кремля опасаются, что им не поздоровится из-за распространения правдивой информации.

Б**ть, я понимаю, что там п**ец. Но можно ли... стоило ли об этом говорить? Ты сказал, что вообще нельзя (купаться в море в Одессе – 24 Канал) б**ять... Сунуться в Черное море... Я что-то о**ел от твоих заявлений, если честно. Как бы мы не получили пи**ы за это. Мы и так вчера уже пи**и получили,

– сказал один из пропагандистов.

Как российские пропагандисты проговорились о последствиях подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео

В Одессе запрещено купаться