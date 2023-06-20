У мережі опинилося відео, як рупори Кремля почали обговорювати, чи не наговорили вони зайвого про наслідки підриву Каховської ГЕС, пише 24 Канал. В ефірі пролунала інформація про те, що в Чорному морі заборонено купатися через різноманітні інфекції, які потрапили у воду після підриву ГЕС.
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Пропагандиста шокувала заява колеги про наслідки підриву ГЕС
Після того, як пропагандисти завершили прямий ефір, вони забули вимкнути мікрофон. Рупори Кремля побоюються, що їм буде непереливки через поширення правдивої інформації.
Б**ть, я розумію, що там п**єц. Та чи можна... чи варто було про це говорити? Ти сказав, що взагалі не можна (купатися в морі в Одесі – 24 Канал) б**ять... Сунутися у Чорне море... Я щось о**їв від твоїх заяв, якщо чесно. Як би ми пи**и не отримали за це. Ми і так вчора вже пи**и отримали,
– сказав один з пропагандистів.
Як російські пропагандисти проговорилися про наслідки підриву Каховської ГЕС: дивіться відео
В Одесі заборонено купатися
- Усі пляжі Одеси визнали непридатними для купання внаслідок підриву Каховської ГЕС. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконкому міськради 17 червня.
- На пляжах "Ланжерон", "Лузанівка", 10 ст. Великого Фонтану та "Аркадія" взяли проби води й знайшли виділені яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди), а також ооцисти криптоспоридій.
- У відібраних пробах на 16 станції Великого Фонтану солоність води також нижче норми у 2,4 раза.
- Водночас питна вода в Одеській області відповідає всім санітарним нормам.
- У Мінреінтеграції також наголосили, що вживати воду з криниць та каптажів на територіях, затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС небезпечно.
- Станом на 19 червня унаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 18 осіб. Крім того, зниклих безвісти наразі – 31 особа.