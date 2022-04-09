Пропагандисты пытаются создать нужную картинку. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

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Пропагандисты рекламируют "раздачу продуктов" на оккупированных территориях

Лещенко рассказал, что с помощью подконтрольных России средств массовой информации оккупационные власти пытаются создать нужную себе видеокартинку того, что вроде бы их с радостью встречают на оккупированных территориях, а они якобы от всей души раздают продуктовые наборы.

В частности, на одном из таких телеканалов появилась информация о раздаче гуманитарной помощи жителям Снигиревки, которая сегодня, к сожалению, находится под контролем оккупантов. На камеру раздали продукты, при этом было показано лишь несколько человек, получивших эти продуктовые наборы,

– добавил советник главы ОП.

Он отметил, что, конечно, для пропагандистов было важно раздать именно продукты российского производства. Однако преимущественно захватчики распространяют продукты украинского производства, которые воруют из магазинов на оккупированных территориях.

"Поэтому в этих условиях информационной войны единственный призыв, как к тем, кто живет на контролируемых киевской властью территориях, так и на оккупированных территориях – не верить пропагандистским ресурсам агрессора", – отметил Лещенко.

Он призвал доверять только ВСУ, официальным украинским СМИ и политическому руководству.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко: