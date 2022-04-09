Пропагандисти намагаються створити потрібну їм картинку. Про це заявив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

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Пропагандисти рекламують "роздачу продуктів" на окупованих територіях

Лещенко розповів, що за допомогою підконтрольних Росії засобів масової інформації окупаційна влада намагається створити потрібну собі відеокартинку того, що начебто їх з радістю зустрічають на окупованих територіях, а вони нібито від щирого серця роздають продуктові набори.

Зокрема, на одному з таких телеканалів з'явилася інформація про роздачу гуманітарної допомоги мешканцям Снігурівки, яка на сьогодні, на жаль, перебуває під контролем окупантів. На камеру роздали харчі, при цьому було показано лише кількох осіб, які отримали ці продуктові набори,

– додав радник голови ОП.

Він зауважив, що, звичайно, для пропагандистів було важливим роздати саме продукти російського виробництва. Однак переважно загарбники поширюють продукти українського виробництва, які крадуть з магазинів на окупованих територіях.

"Тому в цих умовах інформаційної війни єдиний заклик, як до тих, хто живе на територіях, що контролюються київською владою, так і на окупованих територіях – не вірити пропагандистським ресурсам агресора", – зауважив Лещенко.

Він закликав довіряти лише ЗСУ, офіційним українським ЗМІ та політичному керівництву.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка: