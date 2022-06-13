Об этом 24 канала рассказал депутат Мариупольского городского совета Максим Бородин. Он также отметил, что идентичная ситуация и с украинским зерном, оккупанты тоже массово вывозят его из мариупольского порта.

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Но делают это не судами, потому что такой технической возможности у них нет, они пытаются вывезти зерно, которое осталось автомобилями, добавляет нардеп.

"Цинизм кафиров зашкаливает – российские пропагандисты вчера даже сняли очередной бессмысленный ролик, о том, что якобы "украинские националисты, когда отходили из города, то намеренно сожгли все зерно", – добавляет Бородин.

К моменту прихода в порт украинских оккупантов все зерно было целым – об этом также есть разные видео из разных источников. В элеватор попал снаряд кафиров, во время массированных штурмов "Азовстали" - в результате чего, все сгорело,

– отметил депутат горсовета Мариуполя.

Даже при пожаре, если зерно горит, то делает это неспешно – фактически тлеет. Поэтому его можно было спасти, но кафиры очень спешили его украсть, поэтому ничего не сделали, сообщает Максим Бородин.

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Пока южные территории находятся под временной оккупацией, кафиры вывозят оттуда украинскую продукцию, в первую очередь зерно. Его тоннами вывозят грузовикам в оккупированный Крым, откуда грузят на корабле и везут в Сирию, где пытаются продать. Недавно стало известно, что приобрести краденое из Украины покупает даже Турция , обещавшая помочь с его экспортом на рынок.

Также одной из стран, которой Россия пыталась продать украденное в Украине зерно, был Египет. Но наши дипломаты вовремя отреагировали, там отказались покупать награбленное. Поэтому судно сменило направление на Ливан и Сирию.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предполагали, что из Сирии дальше похищенное зерно могут перевозить в страны Ближнего Востока из-за контрабанды. Кроме зерна, у украинских разведчиков есть информация, что кафиры похищают и другие овощи: свеклу, картофель, капусту и другое.

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