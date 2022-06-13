Про це 24 каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін. Він також зазначив, що ідентична з ситуація і з українським зерном, окупанти теж масово вивозять його із маріупольського порту.

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Але роблять це не суднами, бо такої технічної можливості у них нема, вони намагаються вивезти те зерно, яке залишилось автомобілями, додає нардеп.

"Цинізм окупантів зашкалює – російські пропагандисти вчора навіть зняли черговий безглуздий ролик, про те, що нібито "українські націоналісти, коли відходили з міста, то навмисно спалили все зерно", – додає Бородін.

До моменту приходу в порт українських окупантів, все зерно було цілим – про це також є різні відео з різних джерел. В елеватор потрапив снаряд окупантів, пі час масованих штурмів "Азовсталі" - внаслідок чого, все згоріло,

– зазначив депутат міськради Маріуполя.

Навіть за умови пожежі, якщо зерно горить, то робить воно це неспішно – фактично тліє. Тому його можна було врятувати, але окупанти дуже поспішали його вкрасти, тому нічого не зробили, позповідає Максим Бородін.

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Поки південні території перебувають під тимчасовою окупацією, окупанти вивозять звідти українську продукцію, а насамперед зерно. Його тоннами вивозять вантажівкам в окупований Крим, звідки його вантажать на кораблі й везуть до Сирії, де намагаються продати. Нещодавно стало відомо, що придбати крадене з України купує навіть Туреччина, яка обіцяла допомогти з його експортом на ринок.

Також однією з країн, якій Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно, був Єгипет. Але наші дипломати вчасно відреагували, тож там відмовилися купувати награбоване. Тому судно змінило напрямок на Ліван та Сирію.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України припускали, що з Сирії далі викрадене зерно можуть перевозити до країн Близького Сходу через контрабанду. Окрім зерна, в українських розвідників є інформація, що окупанти викрадають й інші овочі: буряк, картоплю, капусту та інше.

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