Так, во время эфира "вечера с Владимиром Соловьевым" российские пропагандисты сели в лужу, передает 24 канал. С одной стороны они рассказали на всю Россию, как наши ребята уничтожают их орков в Чернобаевке, а с другой – в очередной раз доказали свое невежество.

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Для россиян Чернобаевка где-то под Киевом

Если уж и звать экспертов в студию, то было бы неплохо хоть немного подготовиться. А то в один голос в студии утверждают, что пропагандистская машина направлена на то, чтобы вдохновлять армию и людей. Но в то же время она вызывает разве яростный смех.

Прямая речь: "Чернобаевка в треугольнике: Буча – Ирпень – Гостомель".

Смотрите, как пропагандисты опозорились из-за Чернобаевки:

Это все, что вам нужно знать о российской пропаганде. Мало того, что врут безбожно, так еще и несут такой бред, что аж смешно становится.

Мы же отметим, что Чернобаевка стала настоящим мемом. И неудивительно, что ее называют настоящим "бермудским треугольником" в Украине. Иначе сложно объяснить, почему уже десятый раз подряд наши ребята уничтожают оккупантов, которые решают там обосноваться. Хотя, возможно они тоже все думают, что Чернобаевка где-то под Киевом, а не на Херсонщине. Неизвестно…

К теме-потери врага по состоянию на 26 марта – смотрите видео: