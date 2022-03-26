Так, під час ефіру "Вечора з Володимиром Соловйовим" російські пропагандисти сіли в калюжу, передає 24 канал. З одного боку вони розповіли на всю Росію, як наші хлопці нищать їхніх орків у Чорнобаївці, а з іншого – вкотре довели своє невігластво.

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Для росіян Чорнобаївка десь під Києвом

Якщо вже й кликати експертів до студії, то було б непогано бодай трохи підготуватися. А то в один голос у студії стверджують, що пропагандистська машина спрямована на те, щоб надихати армію та людей. Але водночас вона викликає хіба лютий сміх.

Пряма мова: "Чорнобаївка у трикутнику: Буча – Ірпінь – Гостомель".

Дивіться, як пропагандисти осоромилися через Чорнобаївку:

Це все, що вам потрібно знати про російську пропаганду. Мало того, що брешуть безбожно, так ще й несуть таку маячню, що аж смішно стає.

Ми ж зазначимо, що Чорнобаївка стала справжнім мемом. І не дивно, що її називають справжнім "бермудським трикутником" в Україні. Інакше складно пояснити, чому вже десятий раз поспіль наші хлопці знищують окупантів, які вирішують там облаштуватися. Хоча, можливо вони теж усі думають, що Чорнобаївка десь під Києвом, а не на Херсонщині. Хтозна…

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