Пропагандисты уходят: уволилась шеф-редактор российской версии RT

Российские власти из-за своих марионеточных СМИ не дают россиянам узнать правду о нападении на Украину. Но первые пропагандисты пошли на выход.

Из-за кровавого нападения России на Украину шеф-редактор российской версии Russia Today Мария Баронова покинула свой пост, пишет "Новая газета". Публичных заявлений об уходе в своих соцсетях она не планирует делать.

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Отметим, что 26 февраля в своем телеграмм-канале она выступила против войны.

"И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил", – написала Баронова.

Она признала, что еще неделю назад "писала о "натовских коллаборационистах" и "натовской пропаганде", но оказалась неправой." Даже демшиза оказалась правой в своих прогнозах, а я нет. Вот и все", – отметила пропагандистка.

В то же время, пропагадистка утверждает, что украинские города обстреливают "нероссияне какие-то". "Россияне – норм. А бомбят Киев с Харьковом, как и бомбили Донецк – нероссияне какие-то. Можно было бы иронично приписать, что дураки не лечатся, но хрен им, а не моя ирония", – пишет Баронова.

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