Ж*па есть, а слов нет: в России пропагандисты эпически прокололись, обсуждая иранские дроны

В России военный эксперт прокололся, обсуждая иранские дроны. Он попросил в эфире не говорить о них, поскольку власти не признают это оружие.

Соответствующую информацию заметила российская журналистка Арина Бородина. Она опубликовала видео фрагмента разговора в эфире программы на телевидении.

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В России эксперт попросил не говорить о дронах

Директор Центра анализа стратегий и технологий и член Общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов, начиная разговор в эфире росСМИ, наверное подумал, что камера еще не включена. Поэтому он сразу сказал, какова ситуация с иранскими дронами, которые использует Россия.

Сильно лодку раскачивать не будем. Поэтому я очень вас прошу сильно на этих иранских (дронах – 24 канал)... Потому что это классика истории, ж * па есть, а слова нет,

– сказал эксперт.

Он также добавил, что все знают о том, что дроны иранские. Однако отметил, что власть этого не признает.

Эксперт в России попросил не говорить об иранских дронах: смотрите видео

Впоследствии в комментарии РосСМИ Руслан Пухов заявил, что якобы не помнит, что произошло.

"Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Может, было, а может, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После COVID плохо с мозгом" – сказал эксперт.

Россия использует иранские дроны в войне против Украины

Стоит вспомнить, что российские оккупанты для войны в Украине используют иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

В России это не признают. Буквально 18 октября спикер Владимира Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что якобы Москва использует на войне в Украине только технику собственного производства.

Но уже 20 октября Европейский Союз ввел санкции против Ирана за поставку дронов России. В частности, ограничения коснутся организаций, которые поставляют иранские беспилотники Кремлю.

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