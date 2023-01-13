Россияне уже несколько раз рассказывали о "взятии" города. Хотя ВСУ опровергают информацию. Украинские военные удерживают оборону.
Кстати говоря Ценим каждого солдата, – в 46 бригаде рассказали, что на самом деле происходит в Соледаре
Фейк с эвакуацией
Россияне начали рассказывать об эвакуации мирных жителей из Соледара. Российские военные, полностью уничтожившие город, утверждают, будто они эвакуируют мирных жителей. Они даже показали фейковое видео.
Обнародовали знаменитые кадры эвакуации раненого украинского военного на американском БТР М113.
Какая ситуация в Соледаре
- "Вагнеровцы", которым поручили взять Соледар, пытаются выдать желаемое за действительное. Они хотят показать хоть какие-то достижения, поэтому рассказывают о "захвате города".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ночь на 13 января в Соледаре была жаркой. Украинские воины мужественно пытаются удержать оборону.
- В Офисе Президента подтверждает, что самая тяжелая ситуация – в Соледаре и Бахмуте. Россияне там несут бешеные потери.
- В 46-й бригаде рассказали, что линия фронта достаточно гибкая, поэтому ситуация меняется часто. Однако в ВСУ призывали не распространять российскую пропаганду. В городе идут тяжелые стрелковые и артиллерийские бои, однако ВСУ оттесняют врага.