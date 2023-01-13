Росіяни вже кілька разів розповідали про "взяття" міста. Хоча ЗСУ спростовують інформацію. Українські військові тримають оборону.
До речі Цінуємо кожного солдата, – у 46 бригаді розповіли, що насправді відбувається в Соледарі
Фейк з евакуацією
Росіяни почали розказувати про евакуацію мирних жителів із Соледара. Російські військові, які вщент знищили місто, стверджують, начебто вони евакуюють мирних жителів. Вони анвіть показали фейкове відео.
Оприлюднили знамениті кадри евакуації пораненого українського військового на американському БТР М113.
Яка ситуація в Соледарі
- "Вагнерівці", яким доручили взяти Соледар, намагаються видати бажане за дійсне. Вони хочуть показати хоч якісь здобутки, тому розказують про "захоплення міста".
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ніч на 13 січня у Соледарі була гарячою. Українські воїни мужньо намагаються втримати оборону.
- В Офісі Президента підтверджує, що найважча ситуація – у Соледарі та Бахмуті. Росіяни там зазнають шалених втрат.
- У 46 бригаді розповіли, що лінія фронту доволі гнучка, тому ситуація змінюється часто. Однак в ЗСУ закликали не поширювати російську пропаганду. У місті йдуть важкі стрілецькі та артилерійські бої, однак ЗСУ відтісняють ворога.