Росіяни вже кілька разів розповідали про "взяття" міста. Хоча ЗСУ спростовують інформацію. Українські військові тримають оборону.

До речі Цінуємо кожного солдата, – у 46 бригаді розповіли, що насправді відбувається в Соледарі

Фейк з евакуацією

Росіяни почали розказувати про евакуацію мирних жителів із Соледара. Російські військові, які вщент знищили місто, стверджують, начебто вони евакуюють мирних жителів. Вони анвіть показали фейкове відео.

Оприлюднили знамениті кадри евакуації пораненого українського військового на американському БТР М113.

Яка ситуація в Соледарі