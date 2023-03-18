Турция находится в "тяжелом положении", поэтому этим нужно воспользоваться. Об этом заявил депутат Госдумы России Семен Багдасаров в эфире российских СМИ, информирует 24 Канал.

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Угрозы Турции

Багдасаров разразился угрозами в адрес Турции. Он призвал напасть на нее и отжать Константинополь, то есть Стамбул.

Давайте воспользуемся ситуацией – выгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние в Украине, выгоним с Южного Кавказа и поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам – Константинополь,

– хлопнул россиянин.

Более того, он стал рассказывать сказку об "исторических землях России".

Пропагандист впал в истерику

Дальше истерика только увеличивалась. Багдасаров рассказывал, что над храмом святой Софии надо соорудить крест, а молитву на арамейском языке перевести на русский.

"Слава богу – кризис. Кризис должен завершиться крахом и присоединением наших территорий", – не мог успокоиться Багдасаров.