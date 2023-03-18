Туреччина перебуває у "важкому становищі", тому цим треба скористатись. Про це заявив депутат Держдуми Росії Семен Багдасаров в ефірі російських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Погрози Туреччині

Багдасаров вибухнув погрозами на адресу Туреччини. Він закликав напасти на неї та "віджати" Константинополь, тобто Стамбул.

Давайте скористаємося ситуацією – виженемо її із Середньої Азії, розколемо її вплив в Україні, виженемо з Південного Кавказу і піднімемо певні сили в Туреччині і повернемо до складу нашої держави те, що історично належить нам – Константинополь,

– ляпнув росіянин.

Ба більше, він став розповідати казку про "історичні землі Росії".

Пропагандист впав в істерику

Далі істерика тільки збільшувалась. Багдасаров розповідав, що над храмом святої Софії треба спорудити хрест, а молитву арамейською мовою перекласти на російську.

"Слава богу – криза. Криза має завершитися крахом та приєднанням наших територій", – не міг заспокоїтись Багдасаров.