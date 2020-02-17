12:14
17 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
      Вєсті Кремля
      20:04, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Пропагандисты призывают россиян переселяться в Крым, чтобы сделать его "окончательно российским"

      0 Читати новину українською
      Російські пропагандисти бідкаються, що силовики "недостатньо" переслідують кримських татар / unn.com.ua

      Российский блогер-пропагандист Александр Горный пожаловался, будто оккупационная власть "недостаточно" преследует крымских татар в аннексированном Крыму. Он призвал россиян переезжать на остров, чтобы создать там свою атмосферу, "ради которой они и пришли в Крым".

      Обратил внимание на пропагандистские заявления блогера председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем фейсбуке.

      Важно: Марш в Крым: кто примет участие и что будут делать организаторы, если Россия начнет стрелять

      Оккупанты "недостаточно" преследуют крымских татар

      Российский пропагандист заявил, что в Крыму продолжается "массовая исламизация", при этом назвав полуостров "исконно православным регионом".

      Так для справки: "исконно православный" регион еще с 13 века был Крымским ханством, основной религией которого был ислам. А "массовая исламизация" – это, пожалуй, о преследовании крымских татар на религиозной почве, которое проходит в Крыму с 2014 года.

      В то же время Александр Горный заявляет о каком-то "глубинном российском народе" в Крыму, коренным народом которого является именно крымские татары. Зато крымчан он называет "понаоставшимися".

      Несмотря на массовые аресты крымских татар, вторжение российских силовиков в мечети и многое другое, пропагандист пишет, что "русский народ терпит все эти унижения и каиться".

      Призывы к россиянам переселяться в Крым

      Пропагандист и сам придумал способ, как "бороться" с тем, что оккупанты фактически лишают крымских татар прав на их родной земле. Он предлагает россиянам переселяться на полуостров, чтобы сделать Крым "окончательно российским".

      Интересная мысль: Украина не готова к возвращению Крыма, даже если завтра оттуда выйдет Россия – Кориневич

      По его словам, после нашествия россиян Крым, возможно, уже никому не будет нравиться, даже самим россиянам, но они должны сделать все для того, чтобы создать там свою атмосферу, "ради которой и приехали туда".

      Не зря Чубаров устраивает по этому поводу истерики, ведь скоро Крым станет "окончательно российским". Это будет совсем другой Крым, который, вполне возможно, уже не будет нравиться ни крымчанам, ни россиянам,
      – пишет Горный.

      Для своей идеи он даже создал сообщество в соцсетях под названием "На ПМЖ в Крым" (на постоянное место жительства в Крым – 24 канал). Впрочем оно доступно не всем, а только тем, кто "переехал или собирается переехать в Крым навсегда".

      Что известно об Александре Горном?
      Александр Горный – российский блогер-пропагандист. В частности, часто бывает в гостях у "Эхо Москвы", в основном рассказывает именно об оккупированном полуострове.

      Интересно, что несмотря на свою пропагандстську риторику относительно оккупации Крыма, Горный часто критикует и российские власти. Например, из-за ее ставленников в оккупированном Крыму, среди которых Наталья Поклонская, или же из-за распродажи имущества на оккупированном полуострове.

      Российская ненависть к крымским татарам

      Рефат Чубаров на этот счет отмечает, что оккупанты постоянно демонстрируют свою ненависть к крымским татарам как коренному народу территории, временно оккупированной Россией.

      К слову: Поход крымских татар на Крым: оккупанты не на шутку забеспокоились и выразили угрозы

      "Уровень этой ненависти повышается пропорционально осознанию оккупантами неотвратимости расплаты, которая нависает не только над Путиным и его окружением, но и мелкими бандитами, которые загадили захваченный ими Крым", – заявил председатель Меджлиса.

      По его убеждению, это является свидетельством того, что оккупанты прекрасно понимают, что никто из них не останется безнаказанным за совершенные преступления на оккупированной территории Крыма.

      Как сбили самолет МАУ в Иране: все видео
      сегодня
      51532
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Іслам Российская пропаганда Крымские татары Аннексия Крыма Новости Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:12 Мальдивы против Омана: что показало расследование программы "Схемы"
      Михайло Дубинянський 10
      сегодня , 10:03 Сорок дней после катастрофы МАУ в Иране: главное о трагедии
      Олена Кук 106295
      сегодня , 11:30 ORBI CITY в Батуми: чем поражает крупнейший гостиничный комплекс в мире
      94
      сегодня , 08:40 Инсульт и первая помощь: что нужно знать каждому
      Уляна Супрун 581
      сегодня , 08:02 Главные новости 16 февраля: задержание криминального авторитета Анисимова, Данилов в Иране
      Емал Набі 1359
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук