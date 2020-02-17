Пропагандисты призывают россиян переселяться в Крым, чтобы сделать его "окончательно российским"

Российский блогер-пропагандист Александр Горный пожаловался, будто оккупационная власть "недостаточно" преследует крымских татар в аннексированном Крыму. Он призвал россиян переезжать на остров, чтобы создать там свою атмосферу, "ради которой они и пришли в Крым".

Обратил внимание на пропагандистские заявления блогера председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем фейсбуке.

Важно: Марш в Крым: кто примет участие и что будут делать организаторы, если Россия начнет стрелять

Оккупанты "недостаточно" преследуют крымских татар

Российский пропагандист заявил, что в Крыму продолжается "массовая исламизация", при этом назвав полуостров "исконно православным регионом".

Так для справки: "исконно православный" регион еще с 13 века был Крымским ханством, основной религией которого был ислам. А "массовая исламизация" – это, пожалуй, о преследовании крымских татар на религиозной почве, которое проходит в Крыму с 2014 года.

В то же время Александр Горный заявляет о каком-то "глубинном российском народе" в Крыму, коренным народом которого является именно крымские татары. Зато крымчан он называет "понаоставшимися".

Несмотря на массовые аресты крымских татар, вторжение российских силовиков в мечети и многое другое, пропагандист пишет, что "русский народ терпит все эти унижения и каиться".

Призывы к россиянам переселяться в Крым

Пропагандист и сам придумал способ, как "бороться" с тем, что оккупанты фактически лишают крымских татар прав на их родной земле. Он предлагает россиянам переселяться на полуостров, чтобы сделать Крым "окончательно российским".

Интересная мысль: Украина не готова к возвращению Крыма, даже если завтра оттуда выйдет Россия – Кориневич

По его словам, после нашествия россиян Крым, возможно, уже никому не будет нравиться, даже самим россиянам, но они должны сделать все для того, чтобы создать там свою атмосферу, "ради которой и приехали туда".

Не зря Чубаров устраивает по этому поводу истерики, ведь скоро Крым станет "окончательно российским". Это будет совсем другой Крым, который, вполне возможно, уже не будет нравиться ни крымчанам, ни россиянам,

– пишет Горный.

Для своей идеи он даже создал сообщество в соцсетях под названием "На ПМЖ в Крым" (на постоянное место жительства в Крым – 24 канал). Впрочем оно доступно не всем, а только тем, кто "переехал или собирается переехать в Крым навсегда".

Что известно об Александре Горном?

Александр Горный – российский блогер-пропагандист. В частности, часто бывает в гостях у "Эхо Москвы", в основном рассказывает именно об оккупированном полуострове.



Интересно, что несмотря на свою пропагандстську риторику относительно оккупации Крыма, Горный часто критикует и российские власти. Например, из-за ее ставленников в оккупированном Крыму, среди которых Наталья Поклонская, или же из-за распродажи имущества на оккупированном полуострове.

Российская ненависть к крымским татарам

Рефат Чубаров на этот счет отмечает, что оккупанты постоянно демонстрируют свою ненависть к крымским татарам как коренному народу территории, временно оккупированной Россией.

К слову: Поход крымских татар на Крым: оккупанты не на шутку забеспокоились и выразили угрозы

"Уровень этой ненависти повышается пропорционально осознанию оккупантами неотвратимости расплаты, которая нависает не только над Путиным и его окружением, но и мелкими бандитами, которые загадили захваченный ими Крым", – заявил председатель Меджлиса.

По его убеждению, это является свидетельством того, что оккупанты прекрасно понимают, что никто из них не останется безнаказанным за совершенные преступления на оккупированной территории Крыма.