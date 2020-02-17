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      Пропагандисти закликають росіян переселятися у Крим, щоб зробити його "остаточно російським"

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      Російські пропагандисти бідкаються, що силовики "недостатньо" переслідують кримських татар / unn.com.ua

      Російський блогер-пропагандист Олександр Горний поскаржився, буцімто окупаційна влада "недостатньо" переслідує кримських татар в анексованому Криму. Відтак він закликав росіян переїжджати на півострів, щоб створити там свою атмосферу, "заради якої вони і прийшли в Крим".

      Звернув увагу на пропагандистські заяви блогера голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у своєму фейсбуці.

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      Окупанти "недостатньо" переслідують кримських татар

      Російський пропагандист заявив, що у Криму триває "масова ісламізація", при цьому назвавши півострів "ісконно православним регіоном".

      Так для справки: "ісконно православний" регіон ще з 13 століття був Кримським ханством, основною релігією якого був іслам. Натомість "масова ісламізація" – це, мабуть, про переслідування кримських татар на релігійному підґрунті, яке триває у Криму з 2014 року.

      Водночас Олександр Горний заявляє про якийсь "глубинний російський народ" у Криму, корінним народом якого є саме кримські татари. Натомість кримчан він називає "понаоставшимися".

      Попри масові арешти кримських татар, вторгнення російських силовиків до мечетей та багато іншого, пропагандист пише, що "російський народ терпить усі ці приниження і каїться".

      Заклики до росіян переселятися у Крим

      Пропагандист і сам придумав спосіб, у який "боротися" з тим, що окупанти фактично позбавляють кримських татар прав на їхній рідній землі. Він пропонує росіянам переселятися на півострів, щоб зробити Крим "остаточно російським".

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      За його словами, після нашестя росіян Крим, можливо, вже нікому не буде подобатися, навіть самим росіянам, але вони мають зробити все для того, щоб створити там свою атмосферу, "заради якої і приїхали туди".

      Не даремно Чубаров влаштовує з цього приводу істерики, адже скоро Крим стане "остаточно російським". Це буде зовсім інший Крим, який, цілком можливо, вже не буде подобатися ні кримчанам, ні росіянам,
      – пише Горний.

      Для своєї ідеї він навіть створив спільноту у соцмережах під назвою "На ПМЖ в Крым" (на постійне місце проживання у Крим – 24 канал). Втім вона доступна не всім, а виключно тим, хто "переїхав або збирається переїхати у Крим назавжди".

      Що відомо про Олександра Горного?Олександр Горний – російський блогер-пропагандист. Зокрема, часто буває в гостях в "Ехо Москви", здебільшого розповідає саме про окупований півострів.

      Цікаво, що попри свою пропагандстську риторику щодо окупації Криму, Горний часто критикує і російську владу. Наприклад, через її ставлеників в окупацінйому Криму, серед яких Наталія Поклонська, або ж через розпродаж майна на окупованому півострові.

      Російська ненависть до кримських татар

      Рефат Чубаров з цього приводу зазначає, що окупанти постійно демонструють власну ненависть до кримських татар як корінного народу території, тимчасово окупованої Росією.

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      "Рівень цієї ненависті підвищується пропорційно усвідомленню окупантами невідворотності розплати, яка нависає не лише над Путіним і його оточенням, а й дрібними бандитами, які запаскудили захоплений ними Крим", – заявив голова Меджлісу.

      На його переконання, це є свідченням того, що окупанти чудово розуміють, що ніхто з них не залишиться непокараним за своєні злочини на окупованій території Криму.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Іслам Російська пропаганда Кримські татари Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
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